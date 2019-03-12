家扶基金會調查 2成兒少身體曾被不當碰觸

2019-03-12 15:28

〔記者劉力仁／台北報導〕家長們請注意，家扶基金會調查，3成兒少曾有陌生人拿東西給孩子吃，2成曾經遭到不舒服的肢體碰觸，顯示兒少生活危機四伏。

家扶基金會今年1月18日至2月21日進行「2019兒少自我保護的態度與行動調查」，透過網路取得有效樣本1011個，調查結果顯示，20.18%的家長曾經聽到孩子提及有陌生人搭訕或攀談、18.01%的家長曾經觀察到孩子身上有不明傷痕、17.01%家長發現孩子會上網跟不認識的人交朋友，18.10%家長遇過孩子突然拒絕上學的情況，曾有陌生人拿東西給孩子吃佔30.86%，曾經遭到不舒服的肢體碰觸者為18.99%。家扶強調，這些都是兒少安全警訊，根據衛福部統計，性侵事件9成以上為認識之人，請家長要注意。

家扶基金會執行長何素秋表示，今年初發生了小孩買肉圓等幾件兒少虐童案件，令人痛心，這些國家未來主人翁的人身安全令人憂心，家扶歷年來已經拯救了超過2萬7千名兒少，深刻感受到孩子受虐、身心創傷，要花費許多社會成本保護這些孩子。家扶設計了台灣第一個運用虛擬實境技術，發展出具教育意義的兒童保護VR遊戲「黑暗森林歷險記」，讓孩子透過遊戲學會保護自己。

家扶並且邀請侯佩岑擔任代言人，身為兩個孩子的媽嗎，侯佩岑表示，平常就會灌輸孩子自我保護的觀念，她呼籲家長教導孩子，遇到危險時先尋求周遭大人的協助，大人也要教導小孩辨識風險，保護自己。

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