暢銷芋頭酥竟內藏塑膠片 好市多發信通知「停賣」

2019-03-12 14:42

〔即時新聞／綜合報導〕美式賣場好市多所賣的「芋頭奶油酥」近期引發搶購熱潮，不過卻有消費者在好市多購買「芋頭奶油酥」後，回家一咬發現裡面藏有塑膠片，對此，好市多於3月8日郵寄出通知信，告知會員「芋頭奶油酥」因作業疏失已全數下架，並開放在2月25日至3月5日期間購買的消費者退貨。

有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中貼出好市多通知信，內容寫到：「芋頭奶油酥15入因生產作業疏失，導致少部分芋泥餡料內可能以混入外包裝塑膠袋碎屑的情況產生，相關產品已經全數下架。如果消費者持有品項，請不要食用，同時開放在2月25日至3月5日期間購買芋頭奶油酥的會員，可攜帶會員卡和產品辦理退貨。」

根據《蘋果日報》報導，好市多指出，該芋頭奶油酥是由練達實業有限公司製作，但有消費者在3月2日表示有吃到塑膠片之外，還有一名會員也拿內有塑膠片的芋頭奶油酥來退貨。廠商檢查後，發現芋泥餡料內有塑膠片碎屑，於是好市多全台賣場從本月5日起將所有芋頭奶油酥全數下架停賣。

另外，練達實業有限公司主要提供好市多芋頭和紅豆餡料，不過經確認之後並無問題，至於未來芋頭奶油酥是否重新販售，則須等到檢討報告出爐。而先前好市多也曾發通知信給會員，因賣場販售的「十味觀冷凍麻辣鮮鍋」廠商包裝疏失，導致有100多包過期逾1年的「十味觀冷凍麻辣鮮鍋」被售出。

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