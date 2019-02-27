哭哭！ 好市多多款熱銷鮮奶調漲10元

2019-02-27 13:46

〔即時新聞／綜合報導〕知名美式賣場好市多傳出為考量成本，熱銷款鮮奶商品將漲價10元，網友也發現義美也偷偷漲了10元！

昨日一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中PO文表示，科克蘭全脂鮮乳「熊熊的發現漲價了！？」，引起不少網友忿忿不平，質疑為什麼又突然漲價？

PO文網友表示，雖說還是便宜，但價格什麼時候漲的？從照片中可見，科克蘭全脂鮮乳1組有2瓶，原價為219元，漲10元來到229元。

網友回應「啊咧...又漲」、「冬天乳源會增量應該充足，這時漲價...真的怪怪的啊！」、「別買了！一直叫漲」。有網友表示，當初該品牌牛奶從100多漲到219還可以接受，現在又莫名其妙漲10塊錢，這不是好市多主打招牌商品嗎？

綜合媒體報導，對此好市多證實該消息，並回應由於考量廠商成本問題，自26日起科克蘭全脂鮮乳漲10元，義美全脂鮮奶自1日起也從249元調為259元，另有2款牛奶商品跟著調漲10元。

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