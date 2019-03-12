百年「夫妻樹」一棵病死 苗栗居民請命救老樹

2019-03-12 14:22

［記者鄭名翔／苗栗報導］正逢植樹節，苗栗居民發起搶救老樹大作戰！苗栗縣頭份市新華社區內有2棵樹齡至少130歲的「夫妻」樟樹，但其中「妻樹」感染褐根病枯亡，苗栗縣政府農業處雖已鋸掉樹幹但卻未移除根部，居民擔心旁邊的「夫樹」也恐遭感染，岌岌可危，希望縣府盡速進行防治作為，避免再失去珍貴老樹。

苗縣府農業處表示，該老樹已被列為受保護樹木，曾向農業委員會林務局申請補助180萬進行移除病根及防治工程，但僅獲40萬，縣府財政拮据，無法立即處理；長期關心老樹保留的苗縣議員陳光軒說，將請農業處提供資料，後續將再尋求立委協助，盡力爭取經費。

新華社區發展協會理事長張展文指出，位於新華里雞心壩、中港溪旁的小聚落中，有著兩棵枝幹高聳、樹葉茂密的樟樹，根據地方推估樹齡至少超過130年，由於兩棵樟樹依偎緊鄰，體型一大一小，因此又被當地居民視為「夫妻樹」。

但約3年前「妻樹」感染俗稱「樹癌」的褐根病而枯亡，經農業處會勘診斷後，於上月將樹幹砍除，但至今樹根遲未移除，張展文說，當地居民非常珍惜這對百年樟樹，如今一棵病死大家都很惋惜，但若病灶不除，萬一傳染到「夫樹」就無法挽回，盼縣府能盡快處理。

陳光軒表示，農業處受限經費無法即刻移除，會盡速尋求立委協助爭取，首要先移除染病樹根，並於旁挖溝施作水泥防堵，避免僅存的老樟樹受感染；而該片土地產權屬國有財產署，將設法爭取撥用給地方，進行環境改善或打造為公園綠地，盼成為新興觀光景點，並讓社區居民能與老樟樹共同生活，保留珍貴地方資產。

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