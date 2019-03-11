明德水庫被連續降雨灌飽 第一期春耕用水輪灌取消

2019-03-11 22:11

〔記者張勳騰／苗栗報導〕連日來雨勢，苗栗縣頭屋鄉明德水庫進水量約500萬噸，已將水庫灌飽，今天水位已達60公尺，逼近滿水位，有效蓄水率89.34％，因旱象紓解，第一期春耕用水原本採取輪灌，也因而取消。

由於鋒面過境，明德水庫上游集水區雨勢不斷，據苗栗農田水利會統計，上月26日開始下間歇性雨勢，當時水庫水位為55.91公尺、蓄水量約604萬噸、有效率水率僅49.43％，供水吃緊。水利會在上月18日啟動抗旱機制，明德水庫灌區從本月初起採分區輪灌。

苗栗農田水利會統計，6日至10日最大累計雨量達215毫米，讓水庫進帳不小，水位也持續上升，直到今天上午9點水位達60公尺，直逼滿水位61公尺、蓄水量1132.5萬噸、有效蓄水率達89.34％。

苗栗農田水利會總幹事李秉焜指出，因明德水庫蓄水量明顯回升，旱象已紓解，民生用水供應無虞，第一期春耕用水分區停灌也取消，該會的旱災緊急應變小組也於今天解除。

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