336愛奇兒日週六登場 號召5萬人共同響應

2019-03-11 20:34

〔記者蔡文居／台南報導〕天使心家族基金會今天與台南市社會局在永華市政中心召開記者會，主辦單位召全台5萬個友好天使展開友好任務，邀請民眾參加3月16日下午2點半在台南市永華市政中心西拉雅廣場舉辦的「336愛奇兒家庭日」活動，現場將有精彩的舞台表演、兒童跳跳屋、踩街遊行、友好團康活動等。

天使心家族基金會從 2010年起，訂每年3月的第3個星期六為「336愛奇兒日」，透過各式活動辦理，期待讓大家更認識與支持愛奇兒家庭，南市府也呼籲社會大眾能對身心障礙者及其家庭能以理解、接納並對他們展現友好與溫暖，使每一天都成為身心障礙家庭的向陽日。

社會局表示，天使心家族除辦理「好久不見，友好天使」的愛奇兒日系列活動外，也將於3月16日（六），同步於台南、高雄、台中、桃園、台北等5地聯合辦理336愛奇兒日主場活動，希望能號召5萬人共同響應愛奇兒。

活動當天下午2點30分，在南市永華市政中心西拉雅廣場將以溫馨的野餐形式辦理，現場安排精彩的舞台表演、有趣的兒童跳跳屋、熱鬧的踩街遊行以及友好團康活動等等，參與的民眾現場都可索取友好天使徽章，共同響應對愛奇兒家庭的友好。

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