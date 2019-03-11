重金屬致癌物擴大規範 魚油、烤魷魚最快下半年納管

2019-03-11 21:26

〔記者林惠琴／台北報導〕魚油的重金屬、烤魷魚的致癌物含量將納管！衛福部食藥署今預告修正「食品中污染物質及毒素衛生標準」，草案內容包含有毒害風險的無機砷限量適用範圍納入水產動物油脂，可能致癌的苯駢芘限量適用範圍也納入燒烤水產製品，最快今年下半年上路，強化把關食安。

食藥署食品組科長廖家鼎表示，此次修正草案主要涵蓋兩個部分，其中一部分是針對存有潛在慢性中毒疑慮的無機砷，參考國際食品法典委員會（CODEX）的委員會議決議、魚油應規範無機砷限量，進而增訂魚類、貝類、甲殼類及其他水生軟體動物油脂，例如魚油、海豹油、磷蝦油等相關產品，限制無機砷含量為每公斤0.1毫克。

廖家鼎指出，另一部分則是針對可能致癌的苯駢芘，將原本限量標準的適用範圍從煙燻水產製品，例如燻鮭魚，進一步擴大為燒烤水產製品，例如烤魷魚，主要考量高溫加工製程可能產生苯駢芘，且燒烤是國內料理水產製品常見方式，因此決定就燒烤的鯡魚、雙殼貝類、魚肉、蝦蟹、魷魚等，限制苯駢芘含量為每公斤2至6微克。

廖家鼎補充，透過訂出限量標準，業者可以經由改良製程，例如調整加熱溫度或時間等方式，或是除去焦黑的部分，以降低產生苯駢芘，避免民眾吃下肚。

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