借鼓比賽拿冠軍 勝利國小國樂團穿新衣闖全國賽

2019-03-11 14:12

〔記者邱芷柔／屏東報導〕成軍十餘年的屏東勝利國小國樂團，因為經費困頓，不僅樂器設備老舊無法更換，連上台表演服飾都必須向民俗表演團體借用，但國樂團靠著平時勤奮的練習，在比賽時向其他隊伍借鼓上場，今年參加屏東縣學生音樂比賽選拔，榮獲國樂組第1名，屏縣新科議員陳哲蕙、市民代表錢權宏今天也特別到校捐助國樂團服飾，希望讓屏東學子穿上新衣，在即將登場的全國賽中抱回好成績。

學校表示，該校國樂團在2005年成立，各項樂器設備均已老舊，經過多次維修和更換零件，仍然持續提供學生練習使用，不過部分價格高昂的樂器設備，像是如定音鼓等，一套設備所需經費達80萬，一直無法汰換，比賽時必須向前一個國樂比賽團請求借用，像這次比賽，就是向前一隊國中組的屏東市至正國中國樂團借用定音鼓設備。

除了老舊樂器無法更新，勝利國小國樂團長期向民俗團體借用表演服裝，不合身的表演服飾，每次租金仍需1、2萬元，每當有活動邀約演出，勝利國小國樂團往往因服裝關係而謝絕。

今天勝利國小國樂團獲贈團服，校方特別讓團員們穿上嶄新服飾，在校內舉辦成果發表，六年級的學生張惟然表示，很喜歡和同學共同練習國樂的感覺，今年能獲得嶄新的國樂團服真的很開心，總算能穿著合身、整齊的服裝參加全國賽相；學生邱渝婷也說，國樂練習的過程相當辛苦，不但要在學校練習，還要將樂器帶回家練習，但她相信一定可以在全國賽有最好的表現。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/