玉山3月雪下不停！氣象局估週四、週五清晨還有機會追雪

2019-03-11 11:25

〔記者蕭玗欣／台北報導〕大陸冷氣團發威，玉山降雪不斷，今天凌晨2點30分到4點50分降下靄靄白雪，雪深累積達2公分，上午7點05分到9點55分又降雪1.5公分，累積雪深共3.5公分，目前最低溫測到-1.2度。氣象局表示，在水氣溫度配合下，預估週四、週五清晨3500公尺以上高山還有降雪機會。

時序進入春天，氣象局表示，未來一週天氣系統2、3天就會有一個變化，目前全台受大陸冷氣團影響，週二清晨中部以北、北部地區低溫下探13到15度，東部、南部15到17度；明天雖冷空氣減弱，但明天清晨各地仍會出現最低溫，且日夜溫差較大，提醒民眾要留意保暖。

受到乾冷空氣南下影響，今天各地雲量稍多，僅中南部和花東地區有雨，預計要到今晚才會轉乾。

週三晚間鋒面接近，週四鋒面通過及東北季風或大陸冷氣團南下，氣象局預估，中部以北、東北部低溫探14到16度，南部、花東地區約17到19度；週四受鋒面影響，全台降雨機會提高，週五、週六乾空氣南下，各地才會轉為多雲，僅剩迎風面的東半部地區有雨。

週日雖冷空氣減弱，不過仍受到東北季風以及華南雲雨區東移影響，週日以後全台降雨機率又會提高。

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