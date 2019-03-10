世界青少年舉重賽首日 鼓山高中女生奪1銀1銅

2019-03-10 18:18

〔記者方志賢／高雄報導〕2019世界青少年舉重錦標賽昨在美國拉斯維加斯展開，高雄市鼓山高中兩名選手首日就傳捷報，高二女生洪梓瑜奪得40公斤級銀牌，曾誼凡則拿下45公斤級銅牌。

鼓山高中舉重隊總教練吳銘通表示，40公斤級洪梓瑜以抓舉53公斤、挺舉63公斤，總和116公斤奪得銀牌，45公斤級曾誼凡，則以抓舉58公斤、挺舉70公斤，總和128公斤拿到銅牌。

鼓山高中老師黃淑芬表示，兩位女同學都剛練習舉重一年多，洪梓瑜原是仁武高中國中部籃球隊隊員，教練發現她肌力很好，是舉重的好人才，鼓勵她考入鼓山高中轉練舉重。

曾誼凡原先國中是練田徑的，在正興國中時也被舉重教練發掘，鼓勵她改練舉重，於是考入鼓山高中。

黃淑芬帶領兩位同學前進美國拉斯維加斯，洪梓瑜、曾誼凡兩人都是第一次參加世界級比賽，心理素質和比賽的穩定度表現都很好，第一次就能進入前3名，是未來值得培育的國家級選手。

吳銘通表示，鼓山高中去年開始由高雄在地企業捷利國際集團提供符合舉重選手需求的餐食，讓選手的身體素質都獲得良好照顧，因企業界和市府教育局的照顧，讓選手的心理狀態更為穩定，訓練時認真紮實，各項比賽都有很好成績表現。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/