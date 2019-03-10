訪十八羅漢山礫岩惡地 小學生驚呼大自然鬼斧神工

2019-03-10 17:43

〔記者王俊忠／台南報導〕台南大學附設小學彩虹斑馬志工隊配合南大教育學院大學社會責任計畫（USR），協同七股區龍山國小辦理火炎山戶外教育課程，45位師生來到台灣3大火炎山地形之一的高雄六龜十八羅漢山自然保護區，造訪礫岩惡地和埋積谷地形。師生在壯闊的礫岩地形與六龜隧道做地質觀察記錄、驚嘆大自然的鬼斧神工，直說十八羅漢山是最佳的大自然地質景觀教室。

南大附小指導老師張景傑表示，十八羅漢山又名六龜火炎山，是因礫岩層中的氧化鐵呈現紅色，在陽光照射下有如火焰燃燒般而得名，此地為絕佳的地質教室與生態場域。南大附小學生黃以旋說，在十八羅漢山隧道看到1顆顆膠結的礫岩，一開始感到有點壓迫感，很像隧道內長滿大痘痘，最大的礫石比她的頭還要大，大石頭竟然能牢牢黏在岩壁上，真是不可思議。

龍山國小學生吳富麟說，在進行礫石疊疊樂任務時、發現在這裡的礫石多為扁平狀，不是圓滾滾的鵝卵石，同學最多可以把12顆石頭堆疊起來。南大附小學生李宥萱表示，發現岩壁坡度大多接近90度，谷地看起來呈現U字形，這代表礫岩層的透水性良好。

龍山國小主任邱義相指出，此次除了讓學生直接觀察之外，也安排使用手機放大鏡近距離觀察礫岩層，除了可以仔細觀看礫石縫隙間的細砂泥土等充填物，還可以將所見影像拍攝下來，有助於事後觀察筆記的撰寫及素描。

南大附小校長許誌庭表示，這次火炎山戶外教育是一系列地景保育課程的開端，結合偏鄉共學，以六龜礫岩為首站，未來還有月世界泥岩、烏山頂泥火山及壽山石灰岩等課程，以大自然為教室，透過自然情境的學習模式打開孩子學習世界，達到12年國教「終身學習」的目標。

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