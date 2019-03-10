台江山海圳苦楝花開了 台江師生促打造國家綠道

2019-03-10 16:14

〔記者蔡文居／台南報導〕台江山海圳綠道的苦楝樹花開了！台南社大台江分校師生今天特別以行路見學的方式走讀台灣山海圳綠道，希望政府早日打造完成「台灣山海圳國家綠道」。

社大台江分校執行長吳茂成表示，台灣山海圳國家綠道可從台江國家公園經烏山頭水庫，一路走到玉山國家公園。希望未來引領青年學子，以徒步行路，守護環境，認識台灣多樣性文化的精神，從台江國家公園沿著山海圳國家綠道，一路走到玉山國家公園，為子孫共創一條台灣歷史文化路徑。

社大台江分校老師沈介文，今天帶領台江師生20餘人參加「戀楝台江」走讀台灣山海圳綠道活動，一群人走繞著嘉南大圳，走讀苦楝樹林徑，欣賞台灣苦楝樹美麗的淡紫色小花。

同行有兩名來自台東大學的研究生，他們特別來台江調查研究台江山海圳綠道，了解台江鄉親守護台灣暗蟬、黑琵的故事，以及台江流域生態，台江分校師生也以行路行動呼籲行政院、市政府早日完成「台灣山海圳國家綠道」。

台江分校何同學說，戀楝台江走讀山海圳綠道，很適合親子一起共學，這些在地化的環境資源，可以讓小孩能夠接近鄉土，更了解到台江文化特色，更能了解環境保育，希望能在孩子心中種下這顆種子，這個季節剛好台灣苦楝樹花開，十分美麗，天氣也非常舒服，適合來散步、騎單車，是非常好的休閒步道。

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