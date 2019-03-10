世界台商總會年會9月桃園見 地點待確認

2019-03-10 15:44

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市政府經濟發展局長郭裕信，代表市長鄭文燦出席在南非約翰尼斯堡舉行的世界台商總會第25屆第2次理監事聯席會議，會中也與世界台商總會會長游萬豐達成共識，今年9月的世界台商總會年會將在桃園舉行，至於年會的地點，台商總會還會派人與桃園市政府協商，尋覓洽當地點。

郭裕信、秘書處副處長陳玉明等一行人於於7日晚間搭機前往南非約翰尼斯堡，除出席世界台商總會活動外，也拜訪約翰尼斯堡市議會議長達枷馬（Da Gama）、經濟發展局長莉亞･諾特（Leah Knott）、公共安全局長孫耀恆（Yao-Heng Michael Sun），就兩城市交流廣泛溝通意見；重頭戲則是世界台商總會理監事聯席會議，來自世界各地台商、青商會代表，共有700多人。

郭裕信說，根據《彭博》報導，美中貿易戰最大受益者就是桃園，桃園市長鄭文燦對此非長清楚，因此成立台商回流小組，協助台商返鄉不遺餘力、政策完善，並與中央部會合作解決缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才等五缺問題，加速鮭魚返鄉，另桃園有機場、台北港等雙港地利優勢，32個工業區，自然成為台商返鄉首選。

郭裕信表示，今年世界台灣商會聯合總會第25屆年會，將在桃園舉行，市長也指示，要讓所有台商，從機場進來、搭上機場捷運那一刻就有回家的感覺。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/