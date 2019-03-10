服務貼心！新北15家優良機車定檢站獲獎

2019-03-10 13:04

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市環保局今天（10日）舉行「優良機車排氣檢驗站頒獎典禮」，市府從500多家選出服務品質佳、定檢成效高的15家，有的主動提醒車主定檢，有些提供線上諮詢，還有業者設置VIP室，擺設按摩椅、咖啡機、電視及兒童遊戲設施，讓顧客大讚貼心。

環保局副局長王美文表示，機車定期排氣檢驗對於機車污染排放管制非常重要，定檢站的服務態度與檢測品質會影響民眾觀感與定檢率。此次獲選的15家優良定檢站，融入新穎的經營理念，擺脫客戶對傳統機車行老舊昏暗的印象，並導入智慧化管理，主動記錄車主檢驗時間及保養項目。

榮獲「最佳優質服務獎」的新莊區金旺昇機車行傳承至第二代，待客如親的藍老闆對於車主疑問總是細心解說，開發手機通訊軟體提供線上諮詢，可查詢排氣檢驗及強制險是否到期，並經營社群網站，增進與顧客良好的關係，親切與專業的服務深受顧客信賴。

榮獲「最佳行政配合獎」的板橋區日日興車業行張老闆，設置環保資訊與宣導公告專區，協助推動「保檢合一」制度，先保養再驗車，降低不合格率，並以簡訊通知車主進行排氣檢驗及保養，方便老客戶定期健檢，累積好口碑，拓展客源。

獲「最佳檢驗成效獎」的土城區東泓車業行，協助辦理淘汰二行程機車補助，並設置休息區，提供無線網路及手機充電服務，讓客戶等待驗車期間不無聊，且定期以簡訊通知老顧客回檢，避免車主因忙碌錯失驗車時間。

獲「最佳環境設施獎」的樹林區緯鴻車業有限公司，場地寬敞、軟硬體設施完善，提供即時影像讓車主看到驗車實況，並設置VIP室擺設按摩椅、咖啡機、電視及兒童遊戲設施，讓顧客大讚貼心，更推出驗車免費洗車的好康優惠，獲顧客們一致推崇。

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