12縣市大雨特報！ 北台灣今晚降至14度

2019-03-10 06:33

〔即時新聞／綜合報導〕今日隨著鋒面通過，各地仍易有陣雨、雷雨，西半部及東北部並有機會發生局部大雨，中央氣象局於今晨4點10分針對全台12縣市發布大雨特報，示警範圍包括台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣以及金門縣。

今日溫度方面，鋒面通過後大陸冷氣團也隨之南下，北台灣氣溫呈現一路下滑趨勢，上午前氣溫還有17、18度，到了晚上之後將降至14、15度，請民眾留意氣溫變化。中部及宜花則和昨天類似，白天高溫約21至24度，南部及台東則有25到27度。

今日空氣品質部分，受鋒面通過及大陸冷氣團南下，降雨洗除作用及擴散條件較佳，空氣品質多為良好至普通等級；北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；中部、雲嘉南空品區及金門為「普通」等級，台南風速稍弱，仍有機會達橘色提醒等級；高屏空品區位於下風處，夜間及清晨風速偏弱，易使污染累積為「橘色提醒」等級，白天起降雨增加，空氣品質將轉為以普通等級為主；另晚間起將受微量境外污染物影響，中部以北及宜蘭地區將逐漸轉為普通等級。

週一（11日）北方乾空氣南下，各地降雨逐漸趨緩，剩下東半部地區及北部山區仍有局部短暫雨，其他地區為短暫雨後多雲的天氣；在大陸冷氣團影響下，北台灣整天偏涼冷，氣溫介於14到19度左右，其他地方溫度也會較前一天下降2到3度。

週二（12日）清晨大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫仍低，北部及東北部低溫13、14度，其他地方約16到18度，沿海空曠地區不排除更低，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫逐漸回升；週二至週三（13日）白天水氣偏少，各地大多為多雲到晴，西半部日夜溫差大，東半部地區及北部山區仍有局部短暫雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 16 ~ 18 18 ~ 23 22 ~ 26 19 ~ 22

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