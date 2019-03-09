九華山地藏王盃全國圍棋賽首辦職業賽 總獎金高達60萬

2019-03-09 23:17

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市九華山地藏庵明天上午9點，舉辦九華山地藏王盃全國圍棋公開賽，今年還首次舉辦「職業圍棋女子菁英邀請賽」，兩賽總獎金達60萬元，此次比賽邀請日本棋聖王立誠、日本圍棋職業三段棋手王景怡，還有職業九段紅面棋王周俊勳及職業六段棋士周平強指導，九華山地藏庵董事長黃俊森表示，比賽希望每年提升、力求成為典範，以北榮三盃、南地藏王盃為目標。

由財團法人林榮三文化公益基金會舉辦的榮三盃全國學生棋王賽今年將邁入第14屆，九華山地藏庵今年邁入第7屆。

黃俊森說，比賽去年舉辦7段賽，今年於是朝舉辦職業賽邁進，由海峰棋院推薦8名女棋士參賽，其中有3人為職業二段、2名為職業初段及3名業餘7段（準職業）棋士。

將擔任裁判長的周平強表示，比賽採單敗淘汰制、中國數子法規則，基本時段每方各50分鐘，讀秒3次10秒，另有周俊勳擔任指導。

黃俊森說，職業圍棋女子菁英邀請賽出賽費每人1萬2千元，冠軍獎金16萬元、亞軍8萬元、季軍4萬元及殿軍2萬元；全國圍棋公開賽從入門到7段共分9組，每組第一名獎金從700元到5萬元不等。

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