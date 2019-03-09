管中閔演講提大阪外交官 周婉窈怒批：不要消費蘇啟誠

2019-03-09 21:59

〔記者林曉雲／台北報導〕台大校長管中閔昨天演講時，回答學生提問表示，2018年不堪回首，甚至自述壓力比已故的外交官蘇啟誠大，引發爭議。台大教授周婉窈今晚在臉書發文抨擊，指蘇啟誠先生沒有長年慣性地違法兼職，也沒有違法賺大錢，他是被特定媒體和名嘴散布的假消息逼死的，請不要比擬不倫、任意消費一個老實的外交官。

周婉窈教授以【拜託，台大高層不要俏皮地自曝對二二八的無知＋無感，更不要消費蘇啟誠先生！】為題發文，昨天3月8日，台大辦了一場演講，主持人台大教務長丁詩同，開場和結尾都在祝大家38婦女節快樂，還要送女生巧克力糖（男生要用錢買）。

周婉窈表示，很俏皮，昨天也確實是38婦女節。但是，3月8日也是228「3月大屠殺」的開始；今天（3月9日）是大軍直入台北市掃蕩的暗黑日子。

周婉窈認為，無法苛求台大高層對228有所認識──緣木求魚於黨國菁英，殆矣──，不過，據她所知，過去台大從來沒有對228出聲過，所以也就算了。但是，這個228（今年），台大特地發了個聲明譴責學生到政大鋸馬腳，還說：「值此228紀念日，呼籲大家，以恕道精神，彌平傷痛；……。」選這個日子發表聲明，表示台大高層很重視228囉，深諳其義，且還很高調地要求國人要有「恕道精神」。既然如此，那麼，他們就要要求台大高層表現出了解228，且感同身受，但結果呢？看來台大高層以為228只是一天的事，高調呼籲完就可以俏皮囉。

周婉窈教授表示，過去台大高層從來不理會228，不出聲，那就算了，但今年既然台大高層那麼高調地大談228，那麼，我們就要要求它對228有基本的認識，並嚴肅紀念之。不要以為那只是2月28日一天的事情，然後，在「3月大屠殺」72週年的第一個晚上，只會俏皮近乎輕佻地要發巧克力糖給女生，笑談戒嚴時代的青春物語。

對於呼籲「恕道」的台大高層們，周婉窈請問：台大文學院代理院長林茂生是怎樣「被失蹤」的？3月11日清晨，兩名穿中山裝、持槍的人到林宅，以台大校長陸志鴻要他去見陳儀為名，把他帶走，然後人間蒸發。研究台大校史的李東華教授認為林茂生是被陳儀滲入台大的政治力所舉報而罹難，他說：「學校之代理文學院院長被以『校長口信』之名誘捕，校長對長官公署竟然沒有任何抗議動作，甚至在政府特派監察使來調查時，竟然隻字不提，實有違常理。」周教授請問：台大有為此道歉過嗎？校史館有記載我們在228受害的老師和學生嗎？當時台大醫學院院長杜聰明躲了約半年，若沒躲成功，有個閃失，今天我們又要多痛悼一位228喪生的台灣菁英了。

周婉窈教授表示，林茂生先生「被失蹤」後，一年內長子和母親都過世，他的夫人王采蘩女士帶著8位子女艱辛地活下去。次子林宗義教授回憶說：母親「臨終前，她握住我的手，輕聲說：『宗義，我真想念你父親。這30年來，我每天都想念你父親。我很高興，我就要去見他了。』」台大高層們，您們能感同身受那種痛嗎？感同身受可能門檻太高，要他們腦子裡掠過「3月11日林茂生失蹤」的一絲絲念頭恐怕都不可期呢。請問：我們要如何「以恕道精神彌平傷痛」？多發幾顆巧克力糖？在無知、無感中呵呵大笑？

周婉窈教授還附帶說明，李東華教授是「外省人」，他的姊夫孫同勛教授是前校長孫震的叔叔。所以，請不要說，李東華教授寫台大虧欠林茂生是「撕裂族群」。台大教務長丁詩同又是誰呢？去年還上新聞，就是台大校長遴選估票單中「丁老師再用力」的那位丁老師。

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