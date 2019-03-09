聽不見可以用肢體動作比 美術老師發揮專長助弱勢

2019-03-09 23:57

〔記者楊綿傑／台北報導〕為了號召更多人加入志工行列，伊甸基金會今舉辦「伊群人咖啡館」，邀請6位曾參與服務學習營隊的志工，分享付出與喜樂交織而成的動人志工經驗。其中，曾經受惠於人的力文分享，如何轉變生命的角色，成為一位給予者；而老家在台東的詣潔，藉由服務重新定義這塊有深刻情感的土地，體現出旅行與返鄉，都能夠帶有服務的意義。

36 歲的單親媽媽力文，另一個身份是美術老師，並進修過藝術治療，在一次因緣際會之下，到伊甸中區服務中心擔任樂活課程講師。在她耐心的陪伴下，原本握不住畫筆、無法掌控下筆力道的住民，經過每一次努力不懈的突破、練習，逐漸地對畫畫產生熱情及興趣，並靠著自己的力量創作出一幅幅美麗的圖畫，這樣的感動，支持她擔任講師至今已近7年之久。

力文說，剛離婚時，受過許多人協助走出低潮，現在就想多做些什麼回饋社會。而除了積極參與公益，她去年還報名參加伊甸服務學習營隊前往越南。雖然身處異地，但她克服語言不通問題，透過肢體動作帶領聽障女孩運用不同素材及色彩創作，完成專屬於她自己風格的圖畫。

另有一位分享者，是目前就讀馬偕護專幼兒保育科四年級的詣潔，多年來以捐款支持公益，後來報名伊甸服務學習營隊的台東金峰梯隊，她為讓部落裡的孩子體驗老人因老化而造成生活的不便，發揮所長設計體驗活動，以模糊的眼鏡、厚重的手套、腳綁重物等方式，讓遊戲帶來正面影響，甚至在大家嬉鬧時，突然有孩子大喊「不可以嘲笑老人」。

伊甸基金會志工活動中心主任朱曉威表示，自2004年開始伊甸每年以「讓改變，從體驗開始」為理念，由專業的工作人員帶領志工，前往印度、越南、泰國及台灣偏鄉，依當地需求進行為期一至二週不等的志工服務。而今年預計招募120位志工加入服務學習營隊的行列，相關報名資訊可上伊甸志工行動網，或撥打活動專線02-8230-1301。

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