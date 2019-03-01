善有善報！台灣女孩曾赴葡萄牙賑災 火車翻覆流血獲當地人救命

2019-03-01 18:32

〔記者陳鳳麗／南投報導〕善的循環！南投縣草屯女孩洪懿君，從小跟著父母擔任志工，現於歐洲工作，去年2月跟慈濟歐洲志工在葡萄牙發放物資給火災受災戶，去年底坐電聯車翻覆，她從車窗爬出待援，滿臉是血的她，獲得兩名會說英文的當地人幫助，幫她聯絡其在台灣的父母，也幫打電話絡到慈濟歐洲志工，讓隻身旅歐的她有人照料，她說，善心會循環，自己是最大的受惠者。

洪懿君是南投縣草屯洪啟芬醫師的女兒，赴英國留學拿到碩士學位後，留在歐洲工作，從小看著父親洪啟芬和母親陳美惠當慈濟志工，她到歐洲唸書時，經常在假日參加在倫敦的遊民發放和養老院關懷和工作，工作之後也加入慈濟志工行列，去年2月並跟著慈濟志工到葡萄牙，發放物資給該該國發生火災的受災戶。

去年底她到葡萄牙出差，離開匍國前一晚搭乘的電聯車突然翻覆，她從車窗爬出來求救，滿臉是血的她正在驚惶無助時，遇到兩名會說英文的葡國人，上前關心，告訴她：「不要害怕，我們在這裡」。

洪懿君請兩名葡萄牙人幫忙聯絡在台灣的父母，而洪啟芬也請兩人幫忙聯絡慈濟在歐洲的志工，後來由慈濟法國志工聯絡台灣駐葡代表處人員前來協助，而慈濟在德國的志工林美鳳也從德國趕到，為她洗頭洗理身上的血漬，後來還接她到德國的家裡住，就近照料直到傷癒。

洪君懿透過父母向所有幫助過她的人致謝，她說，多年來跟著父母當志工，只知「這是一件好事」，想不到善的循環救了自己一命。

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