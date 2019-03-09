手殘按錯...他到ATM領2萬 鈔票出來變這樣

2019-03-09 20:05

〔即時新聞／綜合報導〕有人有過這樣的經驗嗎？一名網友透露朋友到ATM領錢，結果手殘按錯選項，提領2萬元全部變成百元鈔票，照片曝光引起網友討論。

一名網友在臉書「爆廢公社」PO出一張照片，笑說朋友到超商ATM領錢，卻因為按錯提領鈔票選項導致ATM吐出一堆百元鈔票，「出門旅遊，後面要夠大包！傻眼好友領兩萬，按到領百鈔啦！」

他也透露，朋友後來找了3間超商把手上百鈔換回千鈔，推測ATM應該是沒千鈔，所以才都給百鈔。網友見狀也留言「我也曾經這樣！簡直惡夢」、「我過年前也遇過...只剩3000的選項，點下去出來全部是百鈔，然後我就懂了為什麼前一個領完錢第一句話是搞什麼」、「真的有可以一次都領百鈔的，我領過不過沒注意是哪家的ATM」、「酒店發小費很好用」。

但也有人質疑，ATM不會吐出這麼多百元鈔，留言「按了20次領1000元，然後又剛好20次都手殘按錯換鈔」、「按換百鈔也只會給10張而已，騙人沒領過喔」、「ATM的百鈔一次不是只能領一千元出來？你按20次？」。

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