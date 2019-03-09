用哥手機點餐驚覺不對勁 一看螢幕超尷尬...

2019-03-09 10:17

〔即時新聞／綜合報導〕一名女大生高中時有陣子都會拿哥哥的手機打電話訂早餐，有天照例拿著哥哥的手機撥了號碼，沒想到電話那頭卻沉默了，這一通電話也害得哥哥差點失業。

這名女大生到網路論壇「Dcard」回憶高中往事，那時有陣子哥哥都會早起載她到學校，上學通勤期間，早餐店的人潮幾乎都是爆滿狀態，為了節省時間，加上節省自己的電話費，原PO在路上都會用哥哥的手機先點好早餐再過去拿，有天照例開啟通聯紀錄，點選了電話號碼。

「坐在機車後座搭配呼呼的風聲，正當我想著今天的早餐店是不是特別忙，怎麼還不接電話時」，突然電話通了，原PO迫不及待地對著電話說，「我要一個奶油吐司，切邊烤焦一點」，對方沉默了一會詢問，「請問你是？」原PO覺得奇怪，今天的回應怎麼那麼不一樣，不過還是點了一次早餐，對方聽見回應，「這是XX（我哥）的手機，請問有什麼事？」原PO終於警覺到了什麼，趕緊將手機拿到眼前，沒想到上面竟然寫著「老闆」，「對，我打給我哥哥的老闆，在清晨七點morning call 還叫了早餐」。

竟然打電話把哥哥的老闆吵醒，還要老闆準備早餐，害哥哥險些失業的驚險一幕讓網友看了笑翻，「哈哈哈笑死，尷尬了」、「兄妹決裂哈哈哈」、「那一瞬間人生的畫面彷彿靜止」、「你是不是存心想讓你哥失業」、「老闆：我今天幫你買早餐，吃完早餐，明天吃自己」。

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