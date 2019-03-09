獨家》北市空屋潮蔓延！饒河夜市外圍、八德路四段也淪陷

2019-03-09 00:11

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市近年來商圈人潮衰退，東區商圈空屋率攀升，五分埔商圈也被發現類似情形，此股「空屋潮」正逐步擴大蔓延，交通便利的饒河夜市外圍大馬路、八德路四段，觀察發現竟都有多家店租不出去的狀況；熟悉市政的資深台北市議員王鴻薇直指，北市各大商圈都有人潮衰退的現象，首善之都北市恐怕被高雄市比下去。

台北市東區商圈近幾年人潮衰退，店面租金不斷上漲，店家不堪虧損陸續倒閉，面臨店面租不出去、空屋率逐漸攀升的窘境，藝人羅霈穎還為此嗆台北市長柯文哲別只想著選總統，應想辦法讓東區起死回生。

未料，空屋潮已逐漸蔓延，交通便利、位於大馬路的饒河街外圍、八德路四段600至700號，竟有高達十多家店待出租，記者調查後發現，其實這區租金在可接受範圍，一坪價格約在3000至6000元間，若是在饒河街內的店面則是價格翻倍，十多坪的店面租金至少十萬。

據當地人士透露，幾年前八德路四段還很繁華、熱鬧，如今人潮只會往饒河街走，八德路四段、饒河街外圍，機車停滿騎樓、檳榔攤蓋在騎樓等問題，使騎樓壅擠，民眾不會想進來，人潮越來越少，因此也不會有人想租店。

住商不動產企畫研究室經理徐佳馨指出，該區雖位於大馬路，但饒河夜市集客力強，消費者不一定會特別逛外圍，人潮本來就少，加上該區在整合準備都更，有些租客不願意承擔變數，出租也有影響。

徐佳馨表示，近年來大家似乎比較少去饒河街，她認為與饒河街較少有媒體、社群曝光、名店加持等優勢有關，缺少話題性，如今消費者習慣和以往不同，民眾精準消費，若沒亮點會減低民眾前往的意願。

北市民進黨議員許淑華指出，民眾現在選擇旅遊反而會選擇其他城市，像是台南、高雄、桃園等，這些市長都很努力推廣城市特色、地方文化，但台北市卻沒有對外行銷觀光特色，北市府應實質檢討，並定位台北市的特色。

北市國民黨議員王鴻薇表示，其實不僅是東區與饒河街外圍沒落，整個台北市商圈都在走下坡，台北市政府沒創造新人潮，導致舊商圈逐漸沒落，像是高雄常辦活動、請名人站台，吸引觀光人潮，台北市只能靠業者自求多福，靠自己辦活動、推促銷，再這樣下去台北很快會被高雄比過去。

對此，商業處表示，目前補助經費輔導傳統店家轉型、協助在地商圈成立組織，藉此凝聚共識、引進專業團隊進駐輔導發展地方特色、或是大商圈帶小商圈共同成長等，政策也會隨不同的商圈而調整，並在4月中舉辦台北市商圈發展論壇，邀各界參與討論對於空置店面、商圈發展等問題。

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