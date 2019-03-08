三八婦女節 韓國瑜讚揚女力推小旅行

2019-03-08 22:51

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄市婦女節系列活動規模逐年擴大，今年邀偏鄉女力分享奮鬥經驗，並推出3條「女路」小旅行。

「2019高雄婦女節」今天由市長韓國瑜揭幕，5名來自六龜、內門及永安區偏鄉女性訴說於家鄉推動老人照顧、文化傳承、社區營造等奮鬥故事，韓國瑜讚揚人情味濃重，用堅韌生命力改變社區。

韓國瑜在場扮演「賣菜郎」推介3條小旅行路線，包括六龜「溫泉、食農、古戰道」、內門「陣頭、辦桌、古建築」及永安「海味、沙灣、紅瓦牆」，當地為熱門拍照景點，適合1日往返，也可看到偏鄉女力奮鬥過程。

本月將辦理7場「女人‧女能」主題影展，開幕紀錄片「回家」由導演黃淑梅、主角德布藍於映後現身，與現場4百多名民眾關心偏鄉發展，其餘6場將至內門、林園、永安、路竹、美濃與旗山放映透，映後將與在地女性或團體對話。

高雄市社會局長葉壽山表示，活動期間邀請網紅youtuber，以「快樂到你家—偏鄉女力的價值與挑戰」為題，分享農村日常及祖孫對話，提供民眾認識偏鄉年輕女性藉由網路發揮女力，請至臉書輸入關鍵字「高雄婦女節」搜尋活動資訊。

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活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/