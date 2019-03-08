共享單車VBikes還在！ 頭城開放免費借騎

2019-03-08 20:16

〔記者張議晨／宜蘭報導〕美國共享單車品牌VBikes，進軍台灣不到1年，去年4月就宣布退出台灣市場，但宜蘭縣代理廠商，不願VBikes單車淪科技垃圾，去年取得原廠同意後後，將回收的VBikes，在定點開放民眾免費租借；宜蘭代理商游承曉說，宜蘭投放單車均完成回收，民眾換證就能借用。

屬無樁式共享單車的VBikes，主打隨借隨停，前年8月進軍台灣，先在宜蘭轉運站、羅東火車站、蘇澳新站投放180部單車，隨後高雄西子灣也設置據點，兩縣市總計投放280部，但來台不到1年，去年4月就宣布停止運作，網站及App都已無法使用

宜蘭代理商游承曉坦言，VBikes退出主要是卡在台灣法規不完善，出現「隨停變違規」亂象，加上宜蘭、高雄營運不佳，才會結束台灣市場。

VBikes撤出台灣後，宜蘭、高雄還留有280部單車，雖然單車無法再透App租借，但仍能騎乘，車況良好。游承曉說，每輛單車包含設計及後端系統建置等，光成本就近萬元。

「既然車還在，不如就讓民眾免費騎！」游承曉說，單車是宜蘭最好的慢活方式，VBikes退出市場後，宜蘭留下180部單車，其中，80部交由高雄代理商運用，他僅留下100部，取名為「追愛單車」，讓民眾免費借用。

「退出後至少還盡到社會責任」，他說，目前這批完成整理的VBikes，均放置在頭城濱海森林公園，民眾到櫃台換證後，就能借用，未來則考慮將據點擴展至三星鄉安農溪，推廣單車慢活旅遊。

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