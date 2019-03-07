叫牠「布妮」！ 南安小黑熊 將野放布農傳統領域內

2019-03-07 21:55

〔記者花孟璟／花蓮報導〕去年7月在花蓮南安瀑布被遊客發現的落單小黑熊，經林務局及屏東科技大學教授黃美秀等啟動緊急安置，由台灣黑熊保育協會募款為小黑熊進行野訓，為小黑熊的野放做準備。林務局花蓮林管處長楊瑞芬說，目前南安小黑熊野放的時間未確定，仍要看黑熊野外訓練的適應情況；負責探勘野放地點的部落青年林泳浤說，部落替黑熊妹妹取了布農語名字Buni（布妮），未來野放地點仍在布農族傳統領域範圍內，希望給黑熊妹妹一個溫暖的家！

林務局委託卓溪鄉南安部落青年林泳浤組探勘隊，今年1月起在花蓮卓溪鄉布農族傳統領域的深山區域，進行多達6條路線的探勘，最遠到達新康山，沿途紀錄植物相、有無適合黑熊取食的植物或果實及山羌、蜂蜜、山豬等等，並且沿途拆除可能危害黑熊的陷阱。

昨天才下山、結束最後一次探勘行程，林泳浤說，去年接下計畫後，12月規劃、1月起執行，到現在6條路線全部探勘完成，一路走來很辛苦，他的膝蓋骨都走到有「卡啦、卡啦」的聲音了。他說，探勘沿途最重要就是尋找適合熊吃的食物，行程中好多次發現熊留下的腳印、排遺等。他回憶，最靠近熊的一次是半夜睡覺時「突然聽見狗叫聲」，到外面一看發現有一頭母熊，看到人牠就立刻離開。

林泳浤說，黑熊是布農族的朋友，現在部落有責任保護牠們。他強調，布農族對狩獵黑熊「跟殺人一樣嚴重」，獵人不小心打到熊「要在部落外面關禁閉4、5天以上」才能回家，以免帶來不祥；尤其在小米收穫前更是禁止獵到熊，觸犯禁忌會累及全部落，嚴重程度是「整個部落都要遷移離開原居地」。

他說，最近黑熊協會到部落說明，得知牠體重已有40公斤，部落還替黑熊妹妹取了布農語名字叫做Buni（布妮），很感謝黑熊保育協會、林務局把Buni妹妹照顧得這麼好。

林務局花蓮林管處長楊瑞芬說，林務局與特生中心、台灣黑熊保育協會、屏東科技大學黃美秀老師等，定期對小黑熊野放的分工及進度進行開會，目前南安小黑熊野訓持續由黑熊保育協會進行中，提供森林棲地中可見、且多元化的動植物食物，目的是訓練牠能在野外自己覓食。

楊瑞芬說，野放的棲地有諸多考量，包括需遠離人類活動區域（野放後最好都不要再碰到人）、需要有多元及充足的動植物供應，且野放後也會持續監測，未來野放的時間確定後，會再對外公佈；至於南安瀑布與瓦拉米步道因遊客太多，確定不會在原來的發現地點野放。

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