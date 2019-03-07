NASA太空站指揮官首次登陸高雄 分享太空人生

2019-03-07 19:43

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府與美國休士頓太空與科學教育協會（HASSE）太空學校，3月10日將在高雄市立圖書總館合辦「為夢想點火」分享會，邀請前美國太空總署（NASA）華裔國際太空站指揮官焦立中博士、首度在台公開演講，HASSE執行長劉倬宇主持，高雄市韓國瑜也將與焦立中博士對談，分享彼此的夢想及人生經歷。

高市府說明，焦立中8歲起就立志上太空，前後參與過4次太空任務，任職太空總署期間，登上由16國組成的國際太空站擔任指揮官，與來自美國、俄羅斯、日本、歐洲及中國的太空人合作完成任務。

卸下太空人職務後，為現任NASA諮詢委員會成員，休士頓太空與科學教育協會（HASSE）首席顧問，及特斯拉（Tesla）創辦人伊隆馬斯克（Elon Musk ）旗下太空運輸公司Space X 特別顧問。

本次講座由高市新聞局和教育局、HASSE太空學校共同主辦，歐洲學校與國家發展研究文教基金會協辦，高市新聞局長王淺秋表示，焦立中擔任的國際太空站指揮官，是華裔太空人所任職過最高職位，本次能邀請焦博士在台公開演說機會十分難得。

為了讓更多學子、民眾可觀賞整場精采演說，高市新聞局將於3月10日下午3點30分起，同步透過新聞局「樂高雄」粉絲專頁直播，新聞局「樂高雄」粉絲專頁：https://www.facebook.com/bravo.Kaohsiung/。

焦立中博士為華裔美籍人士，曾任職於美國國家太空總署（NASA），出過4次太空任務，並曾擔任國際太空站（International Space Station）指揮官，是華裔太空人任職過的最高職位，也是首位執行太空漫步的華裔太空人，在太空時間：229天8小時41分鐘，具豐富航太飛行經驗。

焦博士現任NASA諮詢委員會成員，休士頓太空與科學教育協會（HASSE）首席顧問，Space X 特別顧問與Oneorbit公司的執行長，並任教於萊斯大學（Rice University），時常受邀專訪及演講，致力推展太空科學教育事業，並鼓勵學子拓展視野、積極實現夢想。

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