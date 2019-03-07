尖石秘境老鷹溪步道啟用 自然人文歷史好豐富

2019-03-07 12:41

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣尖石鄉玉峰部落的秘境—老鷹溪步道，經常可見老鷹在上空盤旋，早年不僅為族人聯外交通的要道，日治初期還曾是躲避日軍砲轟的掩護地，兼具自然生態與歷史人文意義；鄉公所歷經數月整修，今早在耆老祈福後正式啟用。

尖石鄉公所表示，老鷹溪步道位於竹60-1線鄉道約6.5K，發源自李棟山，是大漢溪上游玉峰溪的支流之一，步道口緊鄰玉峰國小，長約1公里，步道終點為高15公尺、寬20公尺的老鷹溪瀑布；公所為提供旅客親近的步道環境，向交通部觀光局爭取1200萬元辦理整修，去年10月動工。

今早10點，老鷹溪步道由縣長楊文科、尖石鄉長曾國大、原民處長雲天寶等人共同啟用，並走一段親自體驗。木棧道沿溪畔岩壁搭建，沿途建置多處觀景台，環境清幽，動、植物生態豐富，單程只要40分鐘，難度低，適合全家人同遊。

尖石鄉公所表示，經調查， 老鷹溪的名稱來自於泰雅族語Gong Qwali ，流域生態豐富，孕育許多動物和魚群，常見老鷹在溪谷上方盤旋，等待時機抓取獵物。泰雅族人相當尊崇老鷹，部落流傳，早年長輩會告誡小孩，老鷹在空中俯瞰大地，對於部落情形十分清楚，如果品行不好，老鷹會俯衝下來將壞孩子抓走。

早年，玉峰國小一帶為當地的政經中心，老鷹溪步道有一部分是李埔部落對外往來的要道，不過到了1970年代之後，隨著縣道的開通，步道漸漸荒廢；而步道從吊橋到瀑布這一段步道，最早是尖石鄉復育團所建造，並歷經多次修建而成形。

日治初期日人對泰雅族人採高壓鎮壓政策，在現今魯壁和李棟山一帶設有駐軍，並架設大砲轟李埔等部落，老鷹溪因地形的因素，大砲無法直接攻擊，當年族人都會跑到老鷹溪地區躲避。

此外，據公所調查，老鷹溪因水量豐沛，日治時代日人曾在老鷹溪下游建置引水口等設施，連結水圳輸水灌溉附近田地，並建置水利發電設施，供附近的機關用電；可惜，這些水利和發電設施都已損壞消失，只留下水圳作為見證一個時代的遺跡。

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