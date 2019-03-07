圓個音樂夢！ 新北樂壇新星甄選開始報名

2019-03-07 11:57

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市政府文化局「樂壇新星」甄選活動今年請到2008年獲得金曲獎「最佳古典演奏獎」的鋼琴家嚴俊傑和2018年入選樂壇新星的大提琴家謝孟峰擔任代言人，其中分為古典音樂、傳統音樂和跨界音樂3個組別，即日起至4月15日開放報名。

「2019樂壇新星」記者會今天請到去年入選者，打擊樂家洪郁媜進行開場表演。文化局長蔡佳芬指出，自己本身就是長笛演奏家，樂壇新星其實很符合音樂人的夢想跟需求，因為在台灣的環境下很需要經紀公司來幫助，而文化局現在就是扮演這樣的角色，包括場地、宣傳都包辦，演奏者一旦當選可以專注於自己演奏上努力，文化局後續也會努力跟國際交流合作。

嚴俊傑表示，政府的支持可說是這些演奏者在國際上很大的推手。本身也是新北市民的謝孟峰也說道，「參加比賽和準備過程都是進步的方式，若報名比賽，還有機會能在舞台上感動別人，這也是我們的目標。」

樂壇新星即日起至4月15日開放30歲以下者報名，入選者將由文化局協助至新北市藝文中心舉辦音樂會，詳情可至文化局官網查詢。

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