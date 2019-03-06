「不想求生不得、求死不能」 健康年輕人預立醫療決定

2019-03-06 23:34

〔記者蔡淑媛／台中報導〕《病人自主權利法》今年1月6日正式施行，民眾可透過「預立醫療照護諮商」，簽署「預立醫療決定」，只要符合特定臨床條件病人可拒絕維持生命治療與人工流體餵養，決定「善終」權益，台中市目前有14家醫院提供服務，目前已有80人簽署書面的「預立醫療決定」，透過法律保障，為自己規劃人生最後一哩路。

中山附醫失智共照中心主任、神經內科醫師周希諴指出，目前已參與6位民眾透過預立醫療照護諮商，簽署預立醫療決定，都是5、60歲的健康壯年人，因為看到親友有極重度失智或疾病末期等原因，未預立醫囑，最後求生不得、求死不能，決定預先規劃自己的最後的生命。

周希諴說，1月底就有一對姊弟，姊姊喪偶單身，弟弟曾車禍腦出血致行動不便，兩人無後代、親人在國外，經濟不錯，因曾看到親友遭遇，深覺「時間到了，就不要受苦！」因此申請諮商門診，商討善終的方式，完成心願。

台中市衛生局指出，預定醫療決定是針對民眾面臨5種特定的病情或臨床條件，包括末期病人、不可逆轉昏迷、永久植物人、極重度失智及其經政府公告的疾病時，提早決定要採取何種醫療照護措施，包括是否要維生治療（如呼吸器）或人工營養及流體餵養（如鼻胃管餵食）。

部立豐原醫院緩和醫療特診醫師蔡佑杰說，有不少年輕、單身民眾來電醫院詢問，也有人預約，他提醒，台灣人宗族觀念重，提醒簽署前還是先跟家人溝通、達成共識，否則一旦預定醫療啟動，避免不必要的爭議。

衛生局提醒，民眾不論健康或生病，只要是完全行為能力，都能向有提供預立醫療照護諮商門診的醫院醫院申請諮商，由意願人本人、二等親內的家屬（至少1人）陪同，及醫療委任代理人，與院方諮商服務團隊，包括受過預定醫療相關訓練的醫師、護理師，及社工師（心理師）共同商討決定，簽署並註記於健保卡。

民眾簽署後可有一次變更決定，一旦在5種特定臨床條件發生時，也會有2位專科醫師確診及緩和醫團隊2次照會確認才會啟動，如果有親屬臨時有不同意見，也無法推翻預定醫療決定。

衛生局提醒，現行預立醫療照護諮商尚未納入健保給付，採全自費，法定每小時上限3500元，台中市提供服務的醫院從2200至3500元都有，通常民眾會諮商1至3次決定，目前諮商門診也都列於醫院門診表上，詳情可上台中市衛生局官網查詢。

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