最美味親子音樂會！張正傑拉琴兼下廚 義大利麵PK牛肉麵

2019-03-06 16:57

〔記者蘇孟娟／台中報導〕有沒有參加過讓人「食指大動」的音樂會？去年7月在維也納摔斷左手的音樂家張正傑首度復出，在台中辦親子音樂會，這次他推出牛肉麵PK義大利麵，音樂會現場會烹煮義大利麵與牛肉麵，還各選「對味」的樂曲演奏搭配，以色香味俱全的演出，讓親子輕鬆體驗不同的音樂會型態。

張正傑每年都會推出創意無限的親子音樂會，去年維也納摔車驚魂雖讓他摔斷左手腕，但他靠著驚人的毅力，在手術後休息月餘後就照常參與音樂會演出，盼持續推廣音樂的熱度不能退，今年他終於到台中推出首場復出親子音樂會。

為了讓關心他的樂迷有場特殊的音樂饗宴，張正傑力邀兒童劇天王趙自強，一起以「麵」為主題交鋒。張正傑旅居奧地利時常有機會下廚，練就義大利麵料理功力，力推義大利麵，趙自強則是鍾愛牛肉麵，兩人決定來牛肉麵與義大利麵的跨界PK。

張正傑說，音樂會的樂曲各會跟義大利麵及牛肉麵「對味」，像是義大利麵中常用的紅醬，使用到的番茄很需要太陽，他選了知名的《我的太陽》名曲搭配，再搭配《飲酒歌》；至於台式的牛肉麵，選曲則有「鬥牛士之歌」及「台灣歌謠《農村曲》，搭配《杯底不能飼金魚》等。

張正傑說，10餘首選曲除了他的大提琴，還有次女高音翁若珮、男高音劉成華及小提琴家許淑婷、張芝庭及中提琴家徐曉虹等人參與演出。

此外，張正傑每次推出親子音樂會，一定會有養樂多送親子同樂，這次配合美食PK戰，還加碼推出知名牛肉泡麵獎品，音樂會仿日本熱門節目《料理東西軍》橋段，最後讓觀眾票選要選擇義大利麵、牛肉麵，最多人選的那組觀眾就能獲贈泡麵，讓親子體驗色香味俱全的音樂會。

這場美味的親子音樂會訂3月23日在台中市中山堂登場，張正傑說，希望讓親子感受到聽音樂會不是折騰，而是趣味、好玩能親近的饗宴。

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