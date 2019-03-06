新竹市推提前掃墓祭祖 可搭免費接駁車還可獲贈小盆栽

2019-03-06 13:51

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市大坪頂永生園每逢清明節前夕都會湧入數萬人潮，市府為疏導車潮鼓勵民眾提早在3月上山掃墓，今年仍延續提早祭祀送盆栽活動，且提供免費掃墓接駁專車，直達大坪頂永生園，希望疏導大量的掃墓車潮，提供民眾更便捷的掃墓服務，也鼓勵民眾祭祀掃墓可提前。

市府民政處表示，每年為疏導車潮，鼓勵民眾提早上山掃墓，並提出各種便民措施，今年延續以往，推出提早祭祀送盆栽活動，且提供免費掃墓接駁專車供民眾搭乘，期望能有效疏導車潮。

民政處表示，今年清明節在4月5日，是清明連續假期的第二天，依往年經驗，各地都會出現掃墓人潮及車潮，各公墓、納骨堂停車位也一位難求，目前大坪頂永生園已收納近9萬個先人骨灰骸，預料前往掃墓民眾一定很多。

為紓緩上山車潮，市府提供免費掃墓接駁專車供民眾搭乘，專車會在3月16、17日，23、24日、30、31日等3個週末假日，還有清明連假的4月4、5日共8天，每天上午7點從台鐵三姓橋站發出，末班車為下午4點30分；回程時間，每日上午7點30分從大坪頂發出，末班車則為下午5點，每15分鐘有1班車，專車為直達車，中途不停靠，請民眾依路線搭乘。

同時段警察局會在上午8點到下午4點實施「上山、下山分流管制」交通疏導措施，汽車規劃去程從元培街經香村路300巷到大坪頂，回程則由大坪頂經中華路5段331巷下山到中華路五段與美山路口，下山車輛一律右轉北上離去，請民眾依指示牌及現場警察指揮引導，保持交通路線暢通。

而市府今年也延續辦理提早祭祀送盆栽活動，從本週六、日起，包括9日、10日、16日、17日，23日、24日及30日、31日等8天提前到大坪頂祭祀，就有機會在現場領取免費小盆栽，每天上午9點發送盆栽700株，送完為止。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/