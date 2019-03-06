升級強烈冷氣團！北台灣入夜下探11℃ 高山有望降雪

2019-03-06 13:04

〔即時新聞／綜合報導〕昨（5日）鋒面通過各地轉雨，鋒面東移，今（6日）白天各地出現降雨空檔，入夜後華南雲雨區接近，各地下雨機會再度提高，同時氣象局也將這波冷空氣升級為強烈冷氣團，越晚越冷，未來幾天都是濕冷的天氣型態。

氣象局表示，今清晨受鋒面通過影響，台南以北地區出現明顯的降雨，上午開始隨著鋒面逐漸東移，降雨略為緩和，目前已升級為強烈冷氣團的冷空氣正逐漸南下，傍晚起氣溫會開始明顯下降，到了深夜預測北台灣低溫僅剩下14、15度左右，中部及花蓮約17度，南部及台東18到20度，北部空曠區域明晨有機會跌到12度。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，明後兩天北台灣整天濕冷，有「春寒料峭」之感，最低溫下探11、12度，都會區則在13、14度左右，由於天氣濕冷，體感上更顯寒冷，提醒民眾做好防寒準備。

至於高山有無機會出現降雪，吳德榮表示3500公尺以上高山（玉山、雪山…等）週四、五降雪機率較高，合歡山最低溫則接近零度，處在臨界條件，是降雪、霰、或僅是降雨？都有可能，值得密切注意。

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