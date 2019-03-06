史上最美燈會完美落幕！幕後功臣還有這些人...

2019-03-06 09:28

〔記者羅欣貞／屏東報導〕2019台灣燈會在屏東3月3日畫下完美句點，被譽讚為「史上最美燈會」，幕後功臣除了萬名工作人員與志工，還有醫療衛生守護者，在燈會期間負責醫療救護、食品安全、菸害稽查及哺集乳室等，縣府共投入醫療及EMT人力765人次、稽查人力144人次、醫療志工372人次及上百名行政人力，讓上千萬的遊客安心安全遊燈會。

屏東縣政府衛生局今天（6日）表示，燈會期間衛生局將大型活動現場醫療與縣內緊急醫療體系結合，共規劃7個救護站，2組行動救護站，整合縣內醫療資源，包括急救責任醫院、衛生所、軍方、民間救護車公司提供服務，並訓練護理系、消防系學生志工成為初級緊急醫療救護員。此外，更有16台AED、2台自動體外心肺復甦機進駐醫療站，將現場急救層級提升到執行高級心臟救命術，與後送醫院的重症醫療無縫接軌。

衛生局也在燈會期間調派高屏多位急診專科醫師，每日駐守主燈區醫療站擔任醫療指揮官，負責緊急狀況處置與應變，就醫民眾95%以上皆可於醫療救護站獲得妥善照護，其餘後送至醫院治療者，衛生局即到院關懷致贈關懷禮品及慰問卡，並協助轉介符合保險理賠條件的受傷民眾辦理保險理賠服務。

完整的服務獲民眾好評，經衛生局問卷分析整體醫療救護，非常滿意與滿意高達99.8%。民眾感動的表示，沒想到在燈區還有這麼好、這麼專業的醫療服務，而且「出院了衛生局還會打電話來關心，實在太貼心了」。

另外，食品安全也是重要的課題，在籌備期即針對團膳業者及美食攤商進行輔導，燈會期間更是每日2班派駐稽查人員於美食區進行稽查輔導達859家次及食材簡易檢驗，對於不符合規定者要求立即改善，並列為重點稽查對象，讓遊客能賞燈開心、吃的安心。

醫療站內部附設溫馨可愛的2間哺集乳室，設有尿布檯、沙發、茶几外，還提供電源插座方便民眾使用吸奶器，並提供尿布、濕紙巾、飲水機及女性生理用品，衛生局統計，燈會自2月15日試營運起截至3月3日閉幕，哺乳室使用共3581人次、嬰兒尿布用量740片、女性生理用品索取158人次。

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