今起濕冷到週日！彭啟明：週日短暫回暖下週一轉乾冷

2019-03-06 10:36

〔即時新聞／綜合報導〕今（6）日因鋒面通過及大陸冷氣團南下，各地天氣較為潮濕和不穩定。氣象專家彭啟明表示，北台灣雨勢將持續到週日，氣溫將於今晚降到14～15度，週四、五清晨空曠區域有機會跌到12～13度，週末稍微回溫，下週一、二又轉為乾冷。

彭啟明表示，昨（5）日下半天鋒面開始移入，西半部出現低雲，能見度也轉差，深夜逐漸有陣雨發展，同時也有零星的閃電。但至今為止台灣本島雨勢零星，澎湖昨天已下了超過50毫米的雨勢，但雲雨帶接近台灣時已明顯減弱。

台灣本島的雨勢至今集中在台南以北，大約10～20毫米，雨勢還算和緩，今天大致都維持類似的型態，但要留意可能會有較大雨勢發生，類似天氣將持續到週日。彭啟明也提醒，若有零星的對流胞移入，就會有較劇烈的雨勢，這在春天很容易發生，也較難前一、兩天預測，只能在幾小時前監測。下週一開始雨勢將會逐步減少，下週二開始天氣轉乾轉晴。

溫度方面，今日北部降溫感受相當明顯，目前北部低溫16～18度，預期今晚會降到14～15度，週四、五清晨空曠區域有機會跌到12～13度，北部都會區13～14度，提醒民眾注意保暖。而這波冷空氣預期於週五減弱，週末還是偶陣雨，但溫度稍回溫，但下週一、二東北風會稍微增強，溫度會再稍降，但水氣減少明顯轉乾。

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