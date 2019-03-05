台南「成功」的滋味 想品嚐最好先預約

2019-03-05 19:50

［記者劉婉君／台南報導］台南市古蹟限定的成功系列商品，今年初再推新品「成功便當」，吸引學校或民眾訂購，希望博個好采頭，讓考試或面試成功。不過，受限於場地、人力，每天供應數量有限，想品嚐「成功」的滋味，最好事先預約。

台南市文化局繼成功洋芋片、成功啤酒及至聖點心麵後，熱賣商品又有新成員加入，延平郡王祠內延平小店販售的便當，也換上鄭成功圖案的包裝，並改名「成功便當」，再創造話題，推出以來相當受到歡迎，讓延平小店的廚娘們忙得不可開交。

成功便當的菜色是延平小店原有的菜單，如香煎椒鹽雞腿飯、蔥爆豬肉飯等，價位也與坊間簡餐店差不多，不過，便當外盒上，印有鄭成功大啖便當，吃得連臉頰也鼓起來了的圖案，因有「成功」的吉祥意思，推出後有學校及不少民眾訂購，還有網友慕名而來。

店長表示，因場地和人力有限，且為保食材新鮮，每次只能炒出一定份量的配菜，用完了再炒，加上現場還有簡餐、果汁、飲料等服務必須兼顧，因此每天可以供應的數量最多只有100個，想吃最好先預約。

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