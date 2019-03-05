找工作看過來！彰化4場就業博覽會定了

2019-03-05 19:29

〔記者張聰秋／彰化報導〕因應農曆年後轉職潮，彰化縣政府將舉辦4場大型就業博覽會，3月9日和美高中、5月18日員林國小、7月6日南郭國小、9月7日員林國小，每場次均提供1000多個就業機會，不乏，上市上櫃公司設攤獵才，民眾想找適合自己的工作不妨親自到場投遞求職履歷。

活動現場另設「就業探索區」、「髮型設計區」、「彩妝諮詢區」，現場將有專人服務，當日前來現場前500名，可以獲得小禮物，相關求職問題可撥打免費就業專線0800529191（我愛就業就業）洽詢。

縣府今在中庭舉辦記者會，縣長王惠美與徵才廠商代表及貴賓一同為行銷博覽會揭開序幕，宣告首場將於本周六上午9點在和美高中登場，設攤廠商有60多家、員工數達百人以上的廠商。

參與徵才的廠商包含上品、碁富、帝寶、正新、繼茂、建興安泰、成川、台灣百和、宜新、弘裕、隆昌、彰基、中部汽車、台灣玻璃、順德、永豐餘、耀億、矽品、今國光學、台灣康寧等企業，產業類別從製造業、高科技業、食品業、醫療服務業以及一般服務業都有。

釋出職缺包含工程師、儲備幹部、倉管、研發、品保、銷售專員、行政人員及各類技術員、作業員等等，除此之外，國軍人才招募中心也會在場設攤，招募國軍人才。

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