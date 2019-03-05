行駛超過50年 新竹客運三義往三櫃停駛

2019-03-05 15:51

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕新竹客運行駛於苗栗縣三義鄉往三櫃公車路線，因營運成本高於三月一日起停駛。由於該路線行經八櫃（西湖村），為當地學生通勤交通工具，近日引起不少家長反映，二二八連假剛結束，就不見公車蹤影，一問之下才知道停駛，影響學生上下學交通，讓家長十分焦急。

三義鄉長呂明忠表示，目前已經加派鄉公所社區巴士接駁學生上下學，暫時因應。但是呂明忠坦言，由於社區巴士接送學生必須走三義至八櫃以及往台中市后里區（三櫃）方向，以社區巴士僅有中型巴士規模，恐難以負荷，目前已經行文委請立委陳超明國會辦公室召開協調會。

新竹客運苗栗站指出，由於考量載客率不高，僅有一至兩成，加上公路總局去年度取消補貼，至於三義鄉公所撥用鯉魚潭水庫回饋金額度僅有一百萬出頭，評估成本後需190餘萬才能因應，所以決定停駛、裁撤公車路線，原本規畫去年底停駛，考量後加開兩個月，讓鄉公所尋找替代方案方式。

呂明忠說，新竹客運三義往三櫃、八櫃路現行數已經超過50年，是當地學生上下學重要的交通工具，但是新竹客運近年來要求撥給補貼金額從60幾萬到100萬，如今要求必須撥給近兩百萬，鄉公所考量下認為需再研議，無奈新竹客運仍稱不敷營運成本，目前鄉公所暫時出動社區巴士接駁，因應現況，後續如何處理仍待協商後結果。

不少西湖村民指出，突然間發現公車不發車，學生空等一場，讓人傻眼，希望有關單位能盡快找出解決方案，例如公車復駛或是完全改由社區巴士接送，且社區巴士是否能滿足學生載運量等，鄉公所都應該準確告知。

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