新港國中校舍逾50年耐震不足 需7千餘萬重建

2019-03-05 14:50

［記者黃明堂／台東報導］台東縣成功鎮新港國中後棟教學大樓使用逾50年，結構體已有裂縫、牆面壁癌及剝落，經評估耐震能力不足，估計重建經費7千多萬元，縣府允諾爭取中央補助，也盼民間資源挹注。

縣長饒慶鈴今天由縣議員許進榮陪同視察新港國中及成功國小，關切老舊建築重建、校園環境修繕及安全防護。

校方指出，新港國中後棟教學大樓興建於1968年到1982年間陸續興建，921大地震後的校舍結構安全鑑定，建議拆除重建，但當時縣政財務困窘，經耐震能力評估後，以阻尼器補強校舍結構取代重建，並於2009年完工。

校方指出，目前結構體已有裂縫、牆面壁癌及剝落，經評估耐震能力不足，尚有氯離子超標、混凝土中性化及抗壓強度不佳；且因位處坡地，恐有地勢滑動、建物傾倒等安全疑慮，希望拆除重建，經費計7320萬元。

饒慶鈴表示，縣府將積極爭取中央經費，協助新港國中校舍拆除及重建，但政府經費有限，民間資源無窮，希望學生家長、校友及曾經在此服務過的教職員，也能捐款與縣府共同完成新港國中重建的計畫。

另外，成功國小教學大樓期遭海風侵蝕，原磚牆及鐵欄杆均已鏽蝕及毀損，無法發揮防護及屏障功能，校內兒童遊戲區也已破損，恐有遊樂的疑慮，也希望縣府給予協助。。

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