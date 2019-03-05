消防員摩天輪高空繩索救援交流賽 驚險登場

2019-03-05 14:38

〔記者張軒哲／台中報導〕藝高人膽大！各縣市消防單位自發性創立「繩索技術交流賽」，今日上午在麗寶樂園摩天輪登場，參賽6支隊伍安排5種救援項目，考驗選手高空救援能力，選手利用繩索模擬在摩天輪上高空救人，畫面驚險刺激。

台灣地理環境多元，為了鍛鍊繩索救援者的臨時應變能力，今年有6支隊伍參賽，包括台中、嘉義、桃園和高雄消防人員組隊，另有一支民間救援隊伍組隊參賽。其中台中消防局人員組成的「TRAT虎行」，曾在2018年國際繩索救援賽中，打敗加拿大、比利時、日本、港澳與中國等其餘9支隊伍，奪下總冠軍，克服峽谷、河流與峭壁等複雜地形，發揮救援技術與環境適應力，也是這次比賽中受矚目的隊伍。

主辦單位台中市消防局特搜大隊小隊長劉哲宏說，說繩索是消防救災常用工具，包含高山，溪流，大樓和橋樑。

麗寶樂園園長王永豪說，去年交流賽在高雄舉辦，今年是第2次交流賽，比賽分5種情境，針對遊客在車廂身體不適、施工意外等高空危急狀況，預計到今晚6點比賽結束。

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