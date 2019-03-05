鵝鑾鼻考古熱 靈媒：國境之南「古早」好多人不滿被打擾

2019-03-05 08:15

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕2017年動工的鵝鑾鼻公園停車場及賣店改建工程，去年底因為挖到骸骨，工程依「文資法」喊停，原本深埋土中的遠古史跡，再次躍上現代舞台，不僅當地靈媒繪聲繪影「祂們不滿被打擾」，當地資深解說員也談到，當年探勘出70處遺址時，確實謠傳學者因驚動石棺發生意外，老一輩居民都對這些遺址相當敬畏，也因此發現國境之南「古早」住好多人。

鵝鑾鼻賣店工程去年底在基地挖到人類鎖骨、頭骨和石棺殘骸，屬於鵝鑾鼻第2遺址範圍，依文資法規定向縣府文資所報備後停工，但石棺勾起居民的早年考古記憶，更傳言附近小廟是因為曾有工程人員挖掘導致生病所蓋，當地日前更罕見為「史前人類」辦法會。

70處史前遺址停工 民疑「無形力量」阻擋

賣店工程周邊屬鵝鑾鼻第2遺址範圍，早在一九八○年代就作過地毯式調查，包括整個鵝鑾鼻公園停車場及內部步道，步道上甚至還有六千年歷史的「又一村」遺址，包括恆春半島其他史前遺址總共登錄遺址計70處，「挖到原知的遺址卻停工探勘一年」，也引發當地居民不解及議論是否有「無形力量影響」。

關於史前遺跡的傳說，還有30多年前，兩名探勘恆春半島遺址的學者，首次發現發現石棺後，一名突然發生重大車禍不治，另一人則莫名怪病辭世，也因此至西元兩千年墾管處才進行第二次的考古研究。

恆春半島的史前遺址，早在1930年就被日本學者在石牛溪畔發現「墾丁遺址」，也是台灣考古學研究第一個經由正式且具規模發掘的遺址，1956年，台26線在鵝鑾鼻開路時挖出石棺（鵝鑾鼻第一史前遺址）；1981年觀光局在鵝鑾鼻規劃礁林公園，鋪設石板步道時發現了鵝鑾鼻第二史前遺址。

恆春半島「天龍國」現身 距今6500年

墾管處1984年設立後，陸續進行兩次大規模調查，總共在恆春半島四鄉鎮登錄遺址計70處，其中，鵝鑾鼻岬角周邊除了有高達四個文化相，最久達六千五百年歷史的「第一史前文化相」，也是半島上史前遺址最密集之處，堪稱當時恆春半島的「天龍國」。

墾管處資深解說員林瓊瑤表示，鵝鑾鼻地區屬隆起珊瑚礁地形，從整體環境看，當地礁岩背風隱閉，珊瑚礁岩縫間可見淡水伏流，是史前人類重要淡水來源；而海岸近在咫尺，便於拾貝捕魚，優質「生活機能」，因此成為遠古人類選擇的安身立命之所。

恆春半島大規模的遺址，如今因為鵝鑾鼻賣店工程重新引發外界好奇，也納悶為何沒有化作觀光資源，林瓊瑤等資深解說員則認為，早年經濟開發大於一切，如今民眾思維或許有所不同，但如沒有專業保存設備及考古技術，遺址作為停車場或草坪等低度開發區也是選擇，未來政府有其他規劃，或許能讓這些珍貴遺址以不同的面貌重現，目前墾管處遊客中心有不少當年學者研究的考古成果及物件，民眾都能前往了解「遠古墾丁人」的生活。

搶救鵝鑾鼻遠古遺跡 墾管處：學者擬千萬預算計劃

對於史前遺跡的諸多鄉野傳言，墾管處表示，解說員們前往山區或石板屋等遺跡解說時，也會抱持敬畏的心情默禱才進入，但許多關於石棺及遺跡的傳言都可能只是巧合，不必過度揣測，至於賣店遺跡的鑽探，目前已經請學者擬定耗資千萬的「搶救挖掘計畫」，送文資所審議後，最快五月份就會挖掘，停工時程不會延後。

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