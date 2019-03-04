她爆料想公審民宿反遭打臉 網友笑：老闆撿到槍

2019-03-04 23:24

〔即時新聞／綜合報導〕有網友PO網抱怨，自稱帶著小孩要去屏東小琉球渡假，日前和民宿業者溝通，他們8人想訂6人房，民宿老闆的回覆令她覺得委屈，貼出雙方的對話記錄，提醒大家「小心」；沒想到，短短幾小時內已有上千則留言，網友一面倒大呼「我反而想去住了」。

這名媽媽4日在臉書社團「爆料公社」PO文，開頭表示「我只是要訂個房，需要這樣嗎？」文章還附上和業者的對話內容。內文提及，他們8人出遊，總共有4個大人、4個小孩，孩子的年紀分別為5、8、9、10歲，希望可以訂1980元的「家庭6人房」。民宿業者提醒媽媽，如果6人房加2床也是要價2980元，建議訂10人房才會住得舒適。

這位媽媽繼續追問「是否沒有幾歲兒童不佔床位入住」？業者直言，8至10歲都算佔床位的年紀，還說「台灣的父母都不當孩子是人、都想省床位」、「舒適的旅遊睡眠品質，對孩子的體健骨骼多重要」。

該媽媽越講越火，加上店家拿歐洲家庭為例，說「歐美父母重視孩子外遊的睡眠品質，2大1小也是訂4人房」，她抱怨：「我們是窮人家，不如省下這筆錢讓孩子們在家舒適睡覺。」為此，她取消另一間3000多元的住宿費，還暗指是店家讓孩子失去出遊的機會。

最後業者態度軟化、道歉，願意以1980元的價格提供6張雙人床的10人房，不過這位媽媽不領情，經過一番激辯後她決定PO網爆料，嗆業者「住海邊的就是不一樣」。

網友表示，認為民宿業者講話語氣雖然直了些，但並沒有說錯，紛紛留言狂批這位媽媽貪小便宜，轟「窮不是錯，窮還要貪就很難看了」、「這是在幫業者打廣告嗎」、「8人房一晚2980還嫌貴，有沒有這麼窮酸啊？」、「要不要讓你的孩子好好睡覺？」、「臉被打得好腫」、「難道不知道6歲以上幾乎到任何國家都算一個成人嗎？」。

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