不排除是黑熊！ 獨立山步道野生動物現身 山豬機率高

2019-03-04 20:33

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕日前山友用手機拍攝到阿里山森林鐵路樟腦寮2號隧道下方溪邊有兩隻黑色野生動物，遠看很像是大、小兩隻台灣黑熊，但有「台灣黑熊媽媽」之稱的屏科大教授黃美秀觀看影片後，認為山豬的可能性較高，但未完全排除是台灣黑熊。

嘉義縣政府農業處綠化保育科長石蕙菱指出，由於山友拍攝的距離有點遙遠，影像放大之後模糊難以辨識，即使教授找某位導演進行專業截圖，還是看不清楚，但初步根據體色而論，山豬可能性較高。

石蕙菱進一步解釋，鏡頭下方較小個體的顏色偏棕色，與純黑的台灣黑熊毛色不同，另就地點發現來說，此處距離確實曾有台灣黑熊的目擊紀錄處最近直線距離約20公里，雖說20公里對黑熊而言並非難事，但此案仍是很可疑，不過民眾無須驚慌，一旦沒有任何吸引熊滯留的食物，熊還是會盡量迴避人類，移動至干擾少的山區。

嘉義林區管理處副處長李定忠表示，經邀請專家初步會勘，尚未發現現場有黑熊留下的足跡或活動的證據，但為慎重起見，仍將再做進一步調查確認。

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