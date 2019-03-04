中和橋和路2處路口 3/7起試辦禁止左轉

2019-03-04 15:27

〔記者賴筱桐／新北報導〕連接新北市中和區及台北市萬華區的華中橋引道，下中和橋和路時因車流多，常有壅塞情況，新北市政府交通局將於3月7日起，平日上午7點至9點實施橋和路禁止左轉中山路2段332巷及板南路措施，試辦期3個月。

交通局表示，華中橋引道下橋和路後，往西行經中山路2段332巷、橋安街、板南路、中山路與建一路口，因緩衝長度較短，尖峰時段下橋車輛左轉時，經常往內側車道急切匯入，與橋和路平面車流交織，影響路口通行速度與安全；此外，橋和路及板南路口因雙向車流量大，西向左轉板南路不易，左轉車輛於路口停等時，也會干擾車流運行。

交通局指出，經檢討，將於3月7日起試辦橋和路平日上午7點至9點，往西禁止左轉中山路2段332巷及板南路，駕駛人可改由橋和路與橋安街左轉，或是中山路及建一路左轉，交通局已增加左轉秒數，提升路段通行效率，試辦期間3個月，後續將滾動式檢討施行成效及沿線號誌秒數，以利車行順暢。

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