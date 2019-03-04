看不過癮！ 台灣燈會Intel無人機 明年再來屏東

2019-03-04 12:36

〔記者邱芷柔／屏東報導〕Intel Technology無人機燈光展演是這次台灣燈會最大亮點之一，屏東縣政府破天荒邀請到Intel無人機燈光秀到台灣首演，讓「屏東」、「TAIWAN」登上夜空，感動全台人心，總統蔡英文總統也驚艷「屏東怎麼邀請得到」，台灣燈會昨晚熄燈，屏東縣長潘孟安今早受訪時透露，明年在屏東舉辦的全國中等學校運動會將能再看到Intel無人機演出。

潘孟安說，基於雙方簽署保密條款，縣府尊重Intel公司所以始終沒有對外透露太多，接觸Intel公司過程遇到許多困難，有很多國家、城市邀請過Intel公司都遭到拒絕，特別感謝Intel公司願意給屏東機會，讓屏東、台灣給世界看見。

潘孟安今早受訪時透露，從位置、交通、資源等客觀條件來看，屏東舉辦燈會的先天條件不良，始終未被外界看好，Intel團隊一開始可能連屏東在哪裡都不知道，但屏東這個庄腳囝仔，用誠意、實際行動來取得Intel公司的認可，除了台灣燈會，包括明年在屏東舉辦的全中運，都可以在屏東欣賞到國際級的演出。

Intel Technology無人機燈光秀曾於世界各地重大活動展演，像是2018年韓國平昌冬季奧運就以Intel無人機演出奧運五環，縣府團隊從去年4月份起就開始與Intel公司接洽，最初透過電子郵件往返，縣府團隊還直飛新加坡與Intel Technology分部提案說明，展現最大誠意，讓Intel公司對縣府的積極度、行動力印象深刻。

這次Intel無人機燈光展演在台灣燈會總共演出7場，前後停留超過3週，也是該公司目前在海外展演最久、場次最多的一次，Intel團隊在屏東演出期間曾表示，台灣燈會會場有廣大的海域，搭配著令人驚嘆的主燈及夕陽美景，讓整體演出更有畫面，他們非常喜歡屏東溫暖的氣候及充裕陽光，還專程去見識真正的鵝鑾鼻燈塔、車城福安宮土地公及逛夜市品嚐美食，他們覺得屏東很漂亮、屏東人都很溫馨，好像停留的時間還不夠玩，他們會記得這次在屏東演出的經驗。

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