全國首座污水處理廠結合再生水廠今開工

2019-03-04 11:15

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市水利局表示，全國首座污水處理廠與再生水廠今開工，第一期工程將於110年底完工後，每日可供應3.3萬噸再生水，結合鳳山再生水廠，打造高雄成為水資源循環模範城市，並為產業發展提供穩定水源。

高市繼鳳山再生水廠完工後，水利局規劃第二座水資源再利發展案，與臨海水務股份有限公司攜手，將於臨海工業區，以促參法BTO方式，污水廠與再生水廠一次到位興建，特許年限18年。

水利局表示，第一期建設污水處理廠日處理量為5.5萬噸，可產生3.3萬噸再生水供應臨海工業區，總經費約40億元，將由內政部營建署補助92%，高市府自籌8%，現地並預留擴廠空間，以因應未來日益增加的用水需求，最大日產水量可至6萬噸再生水，並處理10萬噸污水，為高雄未來產業發展打設基石。

水利局指出，由守護海洋生態與水資源環境保育主題概念，打造兼具環保、景觀、生態、休憩及教育的水資源中心，採用碼頭船隻意象設計，配合水資源永續概念及「沙灘、陽光、海洋」元素。

水利局說，因應氣候變遷造成水資源影響，未來缺水風險大增，傳統依靠水庫、攔河堰調蓄豐枯降雨水源供應模式已不符需求，今鳳山加上臨海再生水廠全期每日超過10萬噸的再生水，將可穩定供應高雄地區產業用水，使高雄市成為水資源穩定供應的模範城市。

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