彰化明年放棄辦台灣燈會 網民狂酸「縣長英明！」

2019-03-04 08:43

〔記者湯世名／彰化報導〕屏東縣大鵬灣舉辦的2019台灣燈會，昨晚在長達6分鐘的燦爛煙火秀中劃下完美句點，今年高達1339萬人次賞燈更創下10項紀錄，屏東縣也將明年的台灣燈會交棒給台中市，由於原本明年燈會是由彰化縣主辦，卻因彰化縣放棄而拱手讓給台中市，這也讓不少彰化縣民在電視機前邊看邊罵，還有人狂酸彰化縣長王惠美「不做就不會錯，真是太英明了！」

昨天是台灣燈會最後一天，又湧入152萬人次賞燈，累計17天共吸引1339萬人次。屏東縣長潘孟安昨晚也將明年的台灣燈會交棒給台中市副市長令狐榮達，預約來年再見。

由於明年台灣燈會主辦權原本是由彰化縣承辦，縣府新團隊卻把這項盛事讓給了台中市，不少網友昨晚看電視時邊看邊罵，有網友PO文說，屏東縣政府辦得太好了，卻是被罵，縣長王惠美真是「先知」，不做就不會錯，也不會引來罵聲，實在是「英明」。

這篇文章PO上網吸引大批網友留言，有網友稱：「縣長還在睡！別吵醒他！」還有人說，彰化人真會投票！放棄就什麼都不用辦，大家清閒過日子最好了，屏東燈會辦成功還遠近聞名，屏東人好辛苦何必呢？還是王惠美體恤民意，給彰化人一個棒棒。

不過也有網友為縣府緩頰說，縣府財政困難，把錢花在刀口上，不要只會放煙火。 另有網友持肯定說法指出，舉辦燈會勞民傷財，浪費公帑燒錢，不辦的確是明智之舉。

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