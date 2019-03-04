屏東燈會完美落幕 網友：這8點完勝高雄「金銀河」

2019-03-04 00:27

〔即時新聞／綜合報導〕在屏東大鵬灣舉行的台灣燈會3日晚間圓滿落幕，在228連假期間數以百萬計的遊客湧入屏東縣，有網友比較鄰近的高雄燈會，發現兩者之間有8項相異之處，文章一出立刻被其他網友推爆，但也有網友替高雄平反，表示「高雄輸在月份」。

臉書粉絲專頁「打馬悍將粉絲團」貼出2張比較圖，能見到屏東縣長潘孟安在228連假第一天，因活動現場人潮眾多、疏運速度緩慢而出面道歉，在臉書上PO文說「對不起，我們做得不夠好」；反觀高雄燈會被民眾發現「蓮花燈」，觀光局長潘恆旭挨批「美學死當」，竟回覆「你罷免我啊，4年後」。

該粉專另外比較2縣市燈會的參觀人潮、主燈造型、意外事件、創新突破、獲得肯定以及藍營評語等方面的表現，屏東台灣燈會共超過千萬人次到場觀賞，還有Intel的無人機表演，且還有作品獲得義大利A'國際設計大獎賽（A' Design Award）提名，不料藍營卻只記得「大罵屏東大塞車」。

該粉專表示，反觀高雄「金銀河燈會」，參觀人潮差屏東一大截，不但沒有主燈，還出現市長韓國瑜造型的人偶燈，「首次有人把燈會弄成法會」被網友罵翻，不料藍營內部卻大讚「高雄發大財」；網友們認為這些比較相當中肯，留言表示「高雄燈會輸在月份啦，若是在中元節，高雄肯定贏」、「韓導很有創意，燈會結束後可以租給禮儀公司，繼續發大財」。

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「打馬悍將粉絲團」臉書傳送門

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