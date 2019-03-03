捷運上小朋友打翻珍奶！ 下一秒「神同步」之舉超有愛

2019-03-03 21:26

〔即時新聞／綜合報導〕今日1名網友在「爆廢公社」PO文表示，看見台灣最美的風景。女網友在搭乘捷運時，恰巧看見2名小朋友不小心將飲料打翻，引來乘客們一陣驚呼，但隨後大家紛紛拿出衛生紙協助，讓她讚嘆台灣人真的很有愛。

1名女網友在臉書社團「爆廢公社」分享一段捷運上的暖心之舉，她說有一位母親帶著2位小男孩還拖著行李箱搭捷運，小朋友不小心將珍珠奶茶打翻，飲料灑了一地，流出的面積非常廣大，車廂的人雖然一陣驚呼，趕緊閃躲，但下一秒，女網友卻看見台灣人最溫暖的人情味。

原PO文者表示，車廂內的乘客紛紛拿出衛生紙和濕紙巾幫忙擦拭，自己也貢獻了一包面紙，沒有人責怪或是冷漠，大家都見義勇為地幫助小朋友，媽媽也把小孩教育得很好，兩個小朋友趕緊蹲下來，擦拭地板，媽媽則是緊張地告知站務人員請他們進行清潔。就連滑來滑去的行李箱，也有乘客幫忙抓著。

網友在文章底下留言「台灣真的很溫暖很有愛」、「教育很重要，周圍的人也很有愛」、「台灣還是有愛，只要肯放掉戒心」、「人是台灣最美的風景」、「幫忙的人真的很優秀」。

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