東京馬拉松現場捕獲野生花媽 率隊拿國旗為羊角姊妹加油

2019-03-03 10:29

〔記者王榮祥／高雄報導〕「羊角姊妹」林黛甄和陳姿予今挑戰日本東京馬拉松，總統府祕書長陳菊、前高雄市長許立明等前高雄市政府團隊特別組團，現身會場為姊妹加油，眼尖的台灣遊客注意到陳菊站在比賽場地旁為兩姊妹助陣，形容羊角姊妹的堅強與花媽的相挺，都象徵不斷往前的台灣精神。

林黛甄和陳姿予4年多前在高雄氣爆事故中被炸傷，兩人下半身都癱瘓，治療後被迫展開輪椅人生；因為重生後，兩人只能仰望大半世界，也因為「仰角」、更能體認世界之大，遂暱稱羊角姊妹。

兩人在2017年10月決定參加2019年東京馬拉松、挑戰自己，歷經513天、1萬2000小時練習，今天正式上場，除了出發前獲得張景嵐等多位藝人、短跑名將陳傑加油打氣，原高市府團隊更由前高雄市代理市長許立明帶隊，前往日本比賽現場當啦啦隊。

原高市府啦啦隊今天前往比賽場地為羊角姊妹助陣，特別的是總統府祕書長陳菊也現身賽場，帶領市府團隊為姊妹倆加油，有台灣遊客一眼認出花媽、感覺很窩心，認為羊角姊妹在台灣滿滿的祝福聲裡，一定會讓世界看見台灣。

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