急診大塞車！台大等最久 林口長庚人最多

〔記者吳亮儀／台北報導〕急診室壅塞、等床位等不到，健保署最新統計，去年約710多萬人次掛醫院急診，其中等最久的是台大醫院、待床率7.9％，但收治最多人的是林口長庚醫院，高達20萬6000多人次。
急診壅塞一直是衛福部和各醫院想改善的問題，就急診就診人次來看，去年度較2016年的740萬人次少了約300萬人次，但較2017年增加約100萬人次。
台大醫院急診是出了名的壅塞，去年在急診治療超過48小時的醫院排名裡，台大醫院急診排名第一，急診量達10萬6567人次，其中8412人次在急診治療等待住院超過48小時，待床率達7.9％、義大醫院4.5％居次、新光醫院3.4％第三。
而前年才發生急診醫師離職潮的林口長庚醫院，去年急診人次高達20萬6000多人次，是各院第一，遠遠甩開第二名的台北市立聯合醫院，北市聯醫去年急診約有18萬7000人次。
健保署副署長蔡淑鈴說，全台總急診人次波動算是在誤差範圍內，且多是大醫院急診壅塞，並非每家急診都滿。
蔡淑鈴說，台大近年來急診待床率持平；她也特別點出，待床率第二名的義大醫院其實算是準醫學中心，因位處高雄燕巢區，地點偏遠，民眾就醫多會選擇義大醫院，急診才較壅塞。
急診醫學會理事長、台大急診醫學部主任方震中說，醫師通常會建議輕症、狀況還好的病患轉院，但僅約1成的病患會接受，很多人寧願等床位，因此常可看到有病患病床滿到急診室外走廊。
長庚醫院行政中心副主任蘇輝成說，醫院會希望讓病患早點進入病房、減少急診室雍塞，因此會嚴格控管平均住院日數，若病患的狀況穩定就不會安排住院，讓病房周轉率提升。
衛福部和醫師都建議，若病患病情不嚴重，就醫應優先選擇鄰近居家的基層診所或地區醫院，由醫師判斷病情看是否需要轉院，才能避免久等、感染，也不會跟急重難症患者搶時間。
2018年前五大醫院急診人次排名一覽表
|急診人次排名
|醫院名稱
|急診人次
|1
|林口長庚
|206,657
|2
|市醫聯合
|187,527
|3
|馬偕台北
|173,777
|4
|中國
|151,766
|5
|亞東醫院
|130,494
2018年急診治療超過48小時人次排名前五名醫院一覽表
|急診治療超過48小時人次占率排名
|醫院名稱
|急診人次 A
|急診治療超過48小時
|人次 B
|比率 B/A
|1
|台大醫院
|106,567
|8,412
|7.9%
|2
|義大醫院
|62,201
|2,799
|4.5%
|3
|新光醫院
|54,212
|1,852
|3.4%
|4
|台中榮總
|66,040
|1,828
|2.8%
|5
|林口長庚
|206,657
|5,466
|2.6%
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