急診大塞車！台大等最久 林口長庚人最多

2019-03-02 19:39

〔記者吳亮儀／台北報導〕急診室壅塞、等床位等不到，健保署最新統計，去年約710多萬人次掛醫院急診，其中等最久的是台大醫院、待床率7.9％，但收治最多人的是林口長庚醫院，高達20萬6000多人次。

急診壅塞一直是衛福部和各醫院想改善的問題，就急診就診人次來看，去年度較2016年的740萬人次少了約300萬人次，但較2017年增加約100萬人次。

台大醫院急診是出了名的壅塞，去年在急診治療超過48小時的醫院排名裡，台大醫院急診排名第一，急診量達10萬6567人次，其中8412人次在急診治療等待住院超過48小時，待床率達7.9％、義大醫院4.5％居次、新光醫院3.4％第三。

而前年才發生急診醫師離職潮的林口長庚醫院，去年急診人次高達20萬6000多人次，是各院第一，遠遠甩開第二名的台北市立聯合醫院，北市聯醫去年急診約有18萬7000人次。

健保署副署長蔡淑鈴說，全台總急診人次波動算是在誤差範圍內，且多是大醫院急診壅塞，並非每家急診都滿。

蔡淑鈴說，台大近年來急診待床率持平；她也特別點出，待床率第二名的義大醫院其實算是準醫學中心，因位處高雄燕巢區，地點偏遠，民眾就醫多會選擇義大醫院，急診才較壅塞。

急診醫學會理事長、台大急診醫學部主任方震中說，醫師通常會建議輕症、狀況還好的病患轉院，但僅約1成的病患會接受，很多人寧願等床位，因此常可看到有病患病床滿到急診室外走廊。

長庚醫院行政中心副主任蘇輝成說，醫院會希望讓病患早點進入病房、減少急診室雍塞，因此會嚴格控管平均住院日數，若病患的狀況穩定就不會安排住院，讓病房周轉率提升。

衛福部和醫師都建議，若病患病情不嚴重，就醫應優先選擇鄰近居家的基層診所或地區醫院，由醫師判斷病情看是否需要轉院，才能避免久等、感染，也不會跟急重難症患者搶時間。

2018年前五大醫院急診人次排名一覽表

急診人次排名 醫院名稱 急診人次 1 林口長庚 206,657 2 市醫聯合 187,527 3 馬偕台北 173,777 4 中國 151,766 5 亞東醫院 130,494

2018年急診治療超過48小時人次排名前五名醫院一覽表

急診治療超過48小時人次占率排名 醫院名稱 急診人次 A 急診治療超過48小時 人次 B 比率 B/A 1 台大醫院 106,567 8,412 7.9% 2 義大醫院 62,201 2,799 4.5% 3 新光醫院 54,212 1,852 3.4% 4 台中榮總 66,040 1,828 2.8% 5 林口長庚 206,657 5,466 2.6%

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